- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع إنقاذ حياة طفلة ابتلعت "إبرة معدنية" في عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - تمكّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي، من إنقاذ حياة طفلة حضرت إلى الطوارئ تشتكي من ابتلاع جسم غريب.. وبعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تَبَيّن وجود إبرة معدنية بالقصبة الهوائية؛ حيث تم إدخالها العمليات وباستخدام منظار القصبة الهوائية تم استخراج الإبرة -ولله الحمد- تحت تأثير المخدر العام، كما تم احترازياً متابعة الطفلة لمدة ٢٤ ساعة إلى أن خرجت من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة بفضل من الله.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم، والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصصاً: (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
إنقاذ حياة طفلة ابتلعت "إبرة معدنية" في عرعرعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-11-27
تمكّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي، من إنقاذ حياة طفلة حضرت إلى الطوارئ تشتكي من ابتلاع جسم غريب.. وبعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تَبَيّن وجود إبرة معدنية بالقصبة الهوائية؛ حيث تم إدخالها العمليات وباستخدام منظار القصبة الهوائية تم استخراج الإبرة -ولله الحمد- تحت تأثير المخدر العام، كما تم احترازياً متابعة الطفلة لمدة ٢٤ ساعة إلى أن خرجت من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة بفضل من الله.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم، والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصصاً: (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
10:09 AM
تمكّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي، من إنقاذ حياة طفلة حضرت إلى الطوارئ تشتكي من ابتلاع جسم غريب.. وبعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تَبَيّن وجود إبرة معدنية بالقصبة الهوائية؛ حيث تم إدخالها العمليات وباستخدام منظار القصبة الهوائية تم استخراج الإبرة -ولله الحمد- تحت تأثير المخدر العام، كما تم احترازياً متابعة الطفلة لمدة ٢٤ ساعة إلى أن خرجت من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة بفضل من الله.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم، والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصصاً: (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، إنقاذ حياة طفلة ابتلعت "إبرة معدنية" في عرعر ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة طفلة ابتلعت "إبرة معدنية" في عرعر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .