السعودية اليوم / "الصحة" تستعد لإطلاق جائزة "وعي" في موسمها الثالث 2019

عام / "الصحة" تستعد لإطلاق جائزة "وعي" في موسمها الثالث 2019

الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

تستعد الصحة لإطلاق المسابقة التوعوية الصحية "جائزة وعي" في نسختها الثالثة، وذلك خلال شهر ديسمبر القادم، بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون. وأوضحت وزارة الصحة أن الجائزة تعـد إحدى مبادراتها، إذ تهدف إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول

وأبانت أن الجائزة تتيح للأفراد المشاركة في أحد المسارات الفيلم القصير والصورة والانفوجرافيك والموشن جرافيك، إضافة إلى مسار مخصص للمدارس، حيث يتميز مسار المدارس في الموسم الجديد بإتاحته فرصة المشاركة لجميع مدارس دول الخليج واليمن، كما تم إضافة جائزة مخصصة لتصويت الجمهور يتم منحها لأعلى ثلاث مراكز، لافتةً أن مجموع الجوائز يصل إلى أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائز، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150,000 ريال سعودي.

يذكر أن وزارة الصحة تسعى لأن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيساً في حياة صحية للجميع. كما أن أحد أهداف الوزارة في رؤية 2030 هو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عام إلى 80 عام.

// انتهى //

10:52ت م

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الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واستستعد الصحة لإطلاق المسابقة التوعوية الصحية "جائزة وعي" في نسختها الثالثة، وذلك خلال شهر ديسمبر القادم، بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون. وأوضحت وزارة الصحة أن الجائزة تعـد إحدى مبادراتها، إذ تهدف إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن.وأبانت أن الجائزة تتيح للأفراد المشاركة في أحد المسارات الفيلم القصير والصورة والانفوجرافيك والموشن جرافيك، إضافة إلى مسار مخصص للمدارس، حيث يتميز مسار المدارس في الموسم الجديد بإتاحته فرصة المشاركة لجميع مدارس دول الخليج واليمن، كما تم إضافة جائزة مخصصة لتصويت الجمهور يتم منحها لأعلى ثلاث مراكز، لافتةً أن مجموع الجوائز يصل إلى أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائز، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150,000 ريال سعودي.يذكر أن وزارة الصحة تسعى لأن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيساً في حياة صحية للجميع. كما أن أحد أهداف الوزارة في رؤية 2030 هو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عام إلى 80 عام.// انتهى //10:52ت م0029

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