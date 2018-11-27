السعودية اليوم / رئيس النيجر ‏يغادر الرياض متوجهاً للمدينة المنورة

عام / رئيس النيجر يغادر الرياض متوجهاً للمدينة المنورة
الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
غادر فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، الرياض اليوم متوجهاً إلى المدينة المنورة.
وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو آمادوسونر اي، ومندوب عن المراسم الملكية.
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10:38ت م
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