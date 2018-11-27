السعودية اليوم / مدير جامعة الملك خالد يكرّم 22 طالبًا وطالبة حققوا جوائز وإنجازات محلية ودولية



أبهــا 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

كرّم معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بمكتبه أمس ، طلاب وطالبات الجامعة الفائزين في المسابقات المحلية والدولية .

وأشاد معاليه بما حققه الفائزين على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دومًا إلى تحقيق التميز في الجوانب التعليمية والأكاديمية والمهنية، منوهاً بأن النجاحات التي يحققها طلاب وطالبات الجامعة تستحق التقدير، شاكرًا لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية وعمادة شؤون الطلاب جهودهما في دعم ومتابعة طلاب الجامعة المتميزين, لتحقيق مراكز متقدمة في عدد من المنافسات والمسابقات المحلية والدولية.

وأفاد السلمي أن تكريم المتميزين يعد حافزًا لهم، والجامعة تنتظر منهم المزيد، لافتًا إلى أن الجامعة تطمح من عمادة شؤون الطلاب ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية إلى مضاعفة جهودهما للوصول بطلاب الجامعة المتميزين إلى مراكز متقدمة في شتى المجالات.

وشمل التكريم 22 طالبًا وطالبة حققوا جوائز ومراكز متقدمة في عدة مجالات، تمثلت في تحقيق المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم في جمهورية تنزانيا، والميدالية البرونزية في معرض المرأة المخترعة العالمي بكوريا الجنوبية، والميدالية الذهبية من جمعية اتحاد المخترعين الإندونيسي، إضافة إلى الميدالية البرونزية في البطولة العربية بلبنان "لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو"، وجائزة القصبة البرونزية في المهرجان المسرحي الأول للجامعات

// انتهى //

10:34ت م

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أبهــا 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسكرّم معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بمكتبه أمس ، طلاب وطالبات الجامعة الفائزين في المسابقات المحلية والدولية .وأشاد معاليه بما حققه الفائزين على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دومًا إلى تحقيق التميز في الجوانب التعليمية والأكاديمية والمهنية، منوهاً بأن النجاحات التي يحققها طلاب وطالبات الجامعة تستحق التقدير، شاكرًا لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية وعمادة شؤون الطلاب جهودهما في دعم ومتابعة طلاب الجامعة المتميزين, لتحقيق مراكز متقدمة في عدد من المنافسات والمسابقات المحلية والدولية.وأفاد السلمي أن تكريم المتميزين يعد حافزًا لهم، والجامعة تنتظر منهم المزيد، لافتًا إلى أن الجامعة تطمح من عمادة شؤون الطلاب ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية إلى مضاعفة جهودهما للوصول بطلاب الجامعة المتميزين إلى مراكز متقدمة في شتى المجالات.وشمل التكريم 22 طالبًا وطالبة حققوا جوائز ومراكز متقدمة في عدة مجالات، تمثلت في تحقيق المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم في جمهورية تنزانيا، والميدالية البرونزية في معرض المرأة المخترعة العالمي بكوريا الجنوبية، والميدالية الذهبية من جمعية اتحاد المخترعين الإندونيسي، إضافة إلى الميدالية البرونزية في البطولة العربية بلبنان "لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو"، وجائزة القصبة البرونزية في المهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية ، وجائزة ثاني وثالث أفضل ممثل في المهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية، والمركز الثاني والميدالية الفضية في ملتقى المنطقة المفتوح لاختراق الضاحية.// انتهى //10:34ت م0025

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