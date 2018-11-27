السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية

الخرطوم 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، مطالبة السودان رسميًا للأمم المتحدة منحه مزيدًا من الوقت للتمكن من مكافحة الألغام الأرضية والتخلص منها.وركزت على تأكيد وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة التزام بلاده الكامل وتمسكها بخارطة الطريق الموقعة فيما يلي النيل الأزرق وجنوب كردفان.وسلطت الضوء على تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد القيادات الفلسطينية في القدس تعبير عن فشل سياساتها.ونقلت عن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أن مليشيات الحوثي الإرهابية لاتزال تطلق الصواريخ الباليستية من محافظتي عمران وصعدة في اليمن.وأخبرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة خمسة بجروح، إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو أمس.وأشارت إلى أن الكثير من المسافرين لقضاء العطلات في الولايات المتحدة تقطعت بهم السبل في المطارات، بعد إلغاء حوالي 1240 رحلة جوية، بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت الغرب الأوسط.// انتهى //10:22ت م0023