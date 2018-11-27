السعودية اليوم / "ثقافة العمل الحر" .. محاضرة توعوية بتعليم نجران

عام / "ثقافة العمل الحر" .. محاضرة توعوية بتعليم نجران

نجران 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

نظمت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية،أمس, محاضرة توعوية بعنوان "ثقافة العمل الحر" وذلك بقاعة بيت الطالب، بحضور ١٥٤ طالبة من المرحلة الثانوية لنظام المقررات والفصلي و ٢١ من المعلمات والمشرفات.

وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي فاطمة الشهراني، أن المحاضرة تستهدف تثقيف طالبات المرحلة الثانوية لدعم وتعزيز العمل الحر بالمملكة العربية

فيما قدم من خلال الشبكة الصوتية مدرب بنك التنمية الاجتماعية صالح اليامي، محاضرة تناولت كيفية بدء المشاريع وآلية العمل الحر ومدخله وكيفية توليد الأفكار.

// انتهى //

10:18ت م

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نجران 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنظمت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية،أمس, محاضرة توعوية بعنوان "ثقافة العمل الحر" وذلك بقاعة بيت الطالب، بحضور ١٥٤ طالبة من المرحلة الثانوية لنظام المقررات والفصلي و ٢١ من المعلمات والمشرفات.وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي فاطمة الشهراني، أن المحاضرة تستهدف تثقيف طالبات المرحلة الثانوية لدعم وتعزيز العمل الحر بالمملكة العربية السعودية للتوافق مع رؤية 2030، وتنمية روح المبادرة لديهم، وتحفيزهم على تبني فكر العمل الحر والمساهمة في خلق جيل واعي بدوره التنموي وبالفرص الاستثمارية.فيما قدم من خلال الشبكة الصوتية مدرب بنك التنمية الاجتماعية صالح اليامي، محاضرة تناولت كيفية بدء المشاريع وآلية العمل الحر ومدخله وكيفية توليد الأفكار.// انتهى //10:18ت م0022

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