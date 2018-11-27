السعودية اليوم / مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تقيم فعالية توعوية طبية

عام / مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تقيم فعالية توعوية طبية

الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

نظمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ممثلة في قسم العلاقات العامة والإعلام، فعالية توعوية طبية بالتعاون مع وزارة الصحة.

واشتملت الفعالية التي حضرها معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان, وعدد من الأطباء والممارسين الصحيين المختصين بهذا المجال على توفير فحوصات طبية مجانية لجميع الحضور والمشاركين من حيث تقديم فحص لمرض السكري وضغط الدم وكتلة الوزن وغيرها من الفحوصات، بالإضافة إلى تثقيف الحضور عن حقنة الانفلونزا الموسمية وكذلك الإجابة على تساؤلات المشاركين المتنوعة والمتعلقة بالصحة العامة، وتقديم النصح والإرشاد لهم من ناحية التوازن الغذائي وضرورة القيام بالأنشطة البدنية لما له من أثر إيجابي عام على صحة الفرد النفسية والبدنية.

وقدّم الفريق الطبي للمشاركين برامج توعوية حول هذا المرض ومضاعفاته وكيفية التعامل معه وطرق الوقاية منه، كممارسة

// انتهى //

10:11ت م

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الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنظمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ممثلة في قسم العلاقات العامة والإعلام، فعالية توعوية طبية بالتعاون مع وزارة الصحة.واشتملت الفعالية التي حضرها معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان, وعدد من الأطباء والممارسين الصحيين المختصين بهذا المجال على توفير فحوصات طبية مجانية لجميع الحضور والمشاركين من حيث تقديم فحص لمرض السكري وضغط الدم وكتلة الوزن وغيرها من الفحوصات، بالإضافة إلى تثقيف الحضور عن حقنة الانفلونزا الموسمية وكذلك الإجابة على تساؤلات المشاركين المتنوعة والمتعلقة بالصحة العامة، وتقديم النصح والإرشاد لهم من ناحية التوازن الغذائي وضرورة القيام بالأنشطة البدنية لما له من أثر إيجابي عام على صحة الفرد النفسية والبدنية.وقدّم الفريق الطبي للمشاركين برامج توعوية حول هذا المرض ومضاعفاته وكيفية التعامل معه وطرق الوقاية منه، كممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن لتفادي مرض السكري ومضاعفاته، إضافة إلى شرح عن أحدث الأجهزة المستخدمة في الكشف عن نسبة السكر في الدم والطرق الصحيحة لاستخدامها.// انتهى //10:11ت م0020

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