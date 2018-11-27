السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

أولت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها بجلسة المباحثات الثنائية التي يعقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم مع صاحب السمو الملكي الأمير

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مواطن فلسطيني متأثرًا بجروحه جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه شمال مدينة الخليل، فضلاً عن اعتقال 45 فلسطينيًا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس.

وأشارت إلى تأكيد جامعة الدول العربية أهمية القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستستضيفها لبنان في يناير المقبل، موضحة أن التحضيرات تجري على قدم وساق للإعداد لعقد هذه القمة.

وتناقلت إعلان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فيرناندو أرياس أن المنظمة تدرس إرسال مفتشين للتحقيق في هجوم بالغازات السامة في مدينة حلب شمال سوريا.

محليًا أبرزت الصحف تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين.

وواكبت زيارة القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مبينة أن المباحثات التي عقدها الفريق زكي مع نظيره السوداني تناولت أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل 22 شرطيًا أفغانيًا في كمين نفذته حركة طالبان في ولاية فرح غرب أفغانستان.

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10:09ت م

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القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأولت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها بجلسة المباحثات الثنائية التي يعقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في جميع المجالات، إضافة إلى التباحث حول الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مواطن فلسطيني متأثرًا بجروحه جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه شمال مدينة الخليل، فضلاً عن اعتقال 45 فلسطينيًا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس.وأشارت إلى تأكيد جامعة الدول العربية أهمية القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستستضيفها لبنان في يناير المقبل، موضحة أن التحضيرات تجري على قدم وساق للإعداد لعقد هذه القمة.وتناقلت إعلان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فيرناندو أرياس أن المنظمة تدرس إرسال مفتشين للتحقيق في هجوم بالغازات السامة في مدينة حلب شمال سوريا.محليًا أبرزت الصحف تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين.وواكبت زيارة القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مبينة أن المباحثات التي عقدها الفريق زكي مع نظيره السوداني تناولت أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل 22 شرطيًا أفغانيًا في كمين نفذته حركة طالبان في ولاية فرح غرب أفغانستان.// انتهى //10:09ت م0019

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