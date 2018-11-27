السعودية | مواطن يخدع أجهزة صرف لاختلاس أرصدة العملاء!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:22 صباحًا, 27 نوفمبر 2018 م

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طالبت النيابة العامة بسجن مواطن ثلاث سنوات أو الغرامة بمليوني ريال لتعمده إحداث أعطاب في أجهزة الصرف الآلي بغرض اختلاس مبالغ من أرصدة عملاء عدد من البنوك المحلية.

غياب العميل

وبحسب “عكاظ”، أوضحت النيابة أن المتهم درج على اتخاذ أسلوب إجرامي معين بإحداث خلل يقطع الكهرباء عن الجهاز بمجرد إدخال العميل لبطاقته التي تظل عالقة في المدخل قبل أن تعود خدمة التيار بعد انصراف العميل ويستغل المتهم غياب العميل وعودة التيار لاستخدام ذات البطاقة لسحب مبالغ من رصيده البنكي.

شكاوى رسمية

وأضافت دائرة النيابة العامة في حفر الباطن أن عددا من عملاء البنوك تقدموا بشكاوى رسمية عن تعرض أرصدتهم للاختلاس، وبعد التحقيق والتحري ومراجعة كاميرات أجهزة الصرف الآلي تأكد أن المتهم عمد إلى حيلته الإجرامية للسرقة.

35 عملية خلال يومين

وكشفت التحقيقات أن المتهم أجرى نحو 35 عملية خلال يومين وتطابقت صورته مع أوصاف المدعى عليه الذي سجل اعترافات رسمية بفعلته وبحيازة قرابة 50 بطاقة صرف آلية لعملاء حصل عليها من مواقع عدة.

وطالبت النيابة العامة بإدانة المتهم بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.