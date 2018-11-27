السعودية | فيديو.. وزير العمل: يزف بشرى تتعلق بالفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين للعمالة وضريبة القيمة المضافة!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:08 صباحًا, 27 نوفمبر 2018 م

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أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن هناك أخباراً جيدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

وقال ” الراجحي” في كلمته خلال تدشين المحاكم والدوائر العمالية أول أمس (الأحد)، أن الأخبار الجيدة تتعلق بالفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة وضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن هناك عملاً وحراكاً على مسألة الفاتورة المجمعة والرسوم المفروضة على مرافقي العمالة الوافدة، كما أن هناك عملاً على إعفاء القطاع الثالث من القيمة المضافة.