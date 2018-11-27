شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير العمل: يزف بشرى تتعلق بالفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين للعمالة وضريبة القيمة المضافة! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:08 صباحًا, 27 نوفمبر 2018 م
المناطق_الرياض
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن هناك أخباراً جيدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
وقال ” الراجحي” في كلمته خلال تدشين المحاكم والدوائر العمالية أول أمس (الأحد)، أن الأخبار الجيدة تتعلق بالفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة وضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن هناك عملاً وحراكاً على مسألة الفاتورة المجمعة والرسوم المفروضة على مرافقي العمالة الوافدة، كما أن هناك عملاً على إعفاء القطاع الثالث من القيمة المضافة.
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | فيديو.. وزير العمل: يزف بشرى تتعلق بالفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين للعمالة وضريبة القيمة المضافة! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .