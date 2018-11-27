السعودية | قرار رسمي من مجلس الوزراء.. بشرى سارة لغير القادرين على سداد أجرة المسكن!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:45 صباحًا, 27 نوفمبر 2018 م

المناطق_الرياض

أعلن الدكتور بدر الشويعر، مستشار قانوني ومتخصص في الحوكمة، عن بشرى لغير القادرين على سداد أجرة المسكن والصادر ضدهم أحكام بالإخلاء.

غير قادر على السداد

وقال الشويعر، عبر “تويتر”: “عند صدور حكم قضائي بسداد أجرة المسكن او إخلاء عقار، وكان المستأجر سعوديا وغير قادر على السداد، أو سجينا، أو مريضا، أو متوفى.. اطلب من القاضي برفع أوراقك لوزارة الإسكان لسداد الأجرة، أو توفير مسكن مناسب، أو دعمك خلال 30 يومًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء”.

ونشر “الشويعر” نص لقرار مجلس الوزراء الذي يؤكد على دعم وزارة الإسكان لغير القادرين من خلال برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.