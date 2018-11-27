شكرا لقرائتكم فيديو.. العم ابن كرمان صاحب مقولة ” لا علمني” يروي كيف تحولت حياته رأساً على عقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تحول العم علي بن كرمان، صاحب مقطع “علمني”، إلى شخصية مشهورة يشار إليها بالبنان بين عشية وضحاها، وضرب مثلاً في الصمود والتحدي والتعليم، حتى أصبح أيقونة في حب الحياة والعمل والاجتهاد.

العم ابن كرمان، يبلغ من العمر 70 عامًا، اجتذب إليه القلوب والعقول بعفويته وطرافته، حتى أصبح من أشهر شخصيات مواقع التواصل الاجتماعي، كما تحولت “لزمته” الشهيرة “علمني” التي قالها في لحظة عادية إلى قول مأثور يتناقله متابعات الخليج 365 العادي في الشارع والعمل، حتى الطلاب في المدارس.

وبالأمس أطل العم ابن كرمان على المشاهدين عبر شاشة “روتانا خليجية في برنامج “يا هلا”، ليتحدث بتلقائيته المعتادة عن حياته ومعاناته منذ صغره، وكيف كان يعيش على الضمان، وكيف تحولت حياته بعد مقطع “علمني”.

وظهرت شهرة “ابن كرمان” منذ يوم إعلان زواجه الذي حضره أكثر من 5 آلاف شخص، وأصبحت طريقة كلامه المتميزة وأسلوبه البسيط و”لزمته” الشهيرة “علمني” تترد على ألسنة الناس في مجالسهم، ومواقع التواصل، وفي الصحافة، وفي أبيات الشعراء.

ورغم شهرة مقطع “علمني” الذي حقق له نقلة نوعية في حياته إلا أن العم علي بن كرمان لا يعرف تاريخ تصويره؛ إذ قال: “يمكن منذ سنة، 2، 5 سنوات”. مشيرًا “كنت أعيش قبله في أرض مقطوعة وسط الجبال لحالي بالقنفذة”.

‏وروى محمد الشريف، الذي يرافق العم ابن كرمان حالياً ويعتني به في البرنامج، كيف تعرَّف على العم ابن كرمان، فإذا به يبكي وهو يتذكر فضله عليه، وكيفت تحولت حياته رأساً على عقب.

وعاد العم ابن كرمان بالذاكرة إلى الوراء وقال: “كنت أعيش على الضمان الاجتماعي، واليوم يا رب لك الحمد أعيش مرتاحًا مع صديقي محمد الشريف”.

وقال ‏الشاب محمد الشريف: زرت العم علي بن كرمان فوجدت وضعه سيئًا؛ فأخذته ليعيش معي بجدة، ثم ذهبنا لمكة للعمرة، وطلعنا مصر و”غيرنا جو”، واستفدنا من السناب شات في مبادرة لمساعدته، والبحث عن زوجة له؛ لأنه لم يتزوج من قبل.

وأشار “الشريف” إلى أنه تجاوز عدد متابعيه في السناب شات 100 ألف متابع، وذلك خلال 3 أشهر فقط.

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