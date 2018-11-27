شكرا لقرائتكم قرقاش عن جولة ولي العهد: المملكة أساس استقرار المنطقة ومحور الاعتدال العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية “أنور قرقاش”: إن جولة الأمير محمد بن سلمان؛ العربية، التي بدأها بالإمارات في غاية الأهمية.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: الجولة تؤكّد موقع المملكة العربية السعودية الأساسي في محور الاعتدال العربي، وتتصل بزيارته إلى الأرجنتين ضمن اجتماع مجموعة الـ 20، والدور السعودي لا غنى عنه لاستقرار المنطقة، ولن تنجح الحملات المغرضة في تقويضه.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد بدأ جولته الخارجية بزيارة الإمارات، ثم البحرين، ومنها إلى جمهورية مصر العربية.

وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى وصوله مطار القاهرة مساء أمس الاثنين، في زيارة تستغرق يومين.

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