شكرا لقرائتكم ترامب يلمّح لتأسيس قناة منافسة لـCNN ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تأسيس قناة تلفزيونية جديدة للولايات المتحدة على الساحة الدولية، كما واصل انتقاده وهجومه على قناة “سي إن إن” الأمريكية.

وذكر ترامب عبر حسابه بموقع “تويتر” الاثنين أن قناة “سي إن إن” التلفزيونية قدمت الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة و”خاطئة” على الساحة الدولية.

وقال: “يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية تشكيل الولايات المتحدة لشبكتها الخاصة، حتى نظهر للعالم من نحن حقًا”، مشيرا إلى أن نسبة متابعة “سي إن إن” في الولايات المتحدة منخفضة، وأنه لا منافسين كثر لها على الساحة الدولية.

ومنتقدو “ترامب” يعتبرونه عدوًا لوسائل الإعلام، منذ دخوله البيت الأبيض، في يناير 2017، وهو كثيرًا ما يهاجم وسائل الإعلام، ويتهمها باستهدافه عبر نشر أخبار زائفة وخاصة قناة “سي إن إن”.

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