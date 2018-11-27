شكرا لقرائتكم عماد أديب عن زيارة ولي العهد: تحالف الاعتدال بين السعودية ومصر قوي وسيستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - علق الإعلامي والكاتب الصحفي عماد الدين أديب على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة بقوله إن الزيارة والاحتفاء الرسمي والشعبي بولي العهد، تؤكد أن تحالف الاعتدال بين الرياض قوي وسيتسمر.

وأضاف أديب، “خلال مداخلته مع برنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في استقبال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، لمؤازرة المملكة في عاصفة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية المملكة في إسطنبول.

وتابع قائلاً: إن الزيارة تؤكد أن تحالف الاعتدال بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين قوي ومستمر، بدليل المشاركة القوية لهذه الدول في مؤتمر الاستثمار في الرياض، فضلاً عن مناورات “درع العرب 1”.

وأشار إلى أن أول تحرك لولي العهد خارج المملكة كان بزيارة دول التحالف للتأكيد على قوته في مواجهة محاولات الابتزاز التركي، واستمرارية المواقف العربية حيال بعض القضايا مثل المقاطعة القطرية.

وأوضح أن الوفد المرافق للأمير ضم وزراء الداخلية والتجارة والخارجية والإعلام، فضلاً عن رئيس المخابرات العامة خالد الحميدان، ما يعكس أهمية الزيارة، مؤكدًا أنها ليست بروتوكولاً ومؤازرة فقط، ولكنها زيارة “تحقيق مصالح بين البلدين”.

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