شكرا لقرائتكم ولي العهد في القاهرة.. احتفاء رسمي وشعبي بالضيف الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حظيت زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد للقاهرة، باهتمام كبير على المستوى الشعبي والرسمي، حيث تحول الترحيب بولي العهد من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين وتحديداً على موقع “تويتر” إلى مظاهرة في حب المملكة وولي العهد.

وفي ساعات قليلة تحول هاشتاج “ولي العهد في بلده الثاني مصر” إلى ترند يتصدر موقع تويتر بتغريدات تعكس عمق العلاقات والمحبة بين البلدين الشقيقتين.

فبالإضافة إلى الاحتفاء الرسمي بزيارة الضيف الكبير للقاهرة، احتفى رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالزيارة على طريقتهم الخاصة، حيث أكدوا على عمق العلاقات بين البلدين من الجذور، وأيضا وجود العديد من المصالح المشتركة فضلا عن عدم تأخر كل بلد في مساندة الأخرى إذا كانت في حاجة إلى مساندة .

ماجد عبد الحميد علق على الزيارة بقوله “المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر حليفتان للسلام ، في الشرق الأوسط وهم مؤثرين بشكل كبير على استقرارها”.

فيما قال مغرد مصري يدعى سامح الكواليني “أهلا وسهلا ومرحبا بولي العهد الكريم في بلده الثاني مصر وفي ضيافة زعيمنا الغالي الرئيس عبد الفتاح السيسي.. بن سلمان أمير العرب”.

بينما علقت أميرة بقولها: “مرحبا بالضيف الكبير، في بلده الثاني مصر”، وتفاعلت هدير مع الوسم بالترحيب بزيارة ولي العهد إلى القاهرة بقولها: “مرحبا بالأمير محمد بن سلمان في بلده الثاني مصر بلد الأمن والأمان”.

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