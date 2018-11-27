شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس اليوم.. الثلاثاء والان مع التفاصيل
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.
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