تعرف على الوعد الذي أطلقه أمير الشرقية قبل 3 سنوات وكيف تحقق!

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

بدت علامات الرضا والسرور جلية، على مُحيا أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمس، أثناء حضوره حفل افتتاح أعمال الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض "اكتفاء 2018"، في مركز معارض الظهران الدولي في الدمام، والذي تنظمه أرامكو السعودية تحت رعايته، وبحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث استشعر أمير الشرقية في الحفل أن "الوعود" التي أطلقها قبل ثلاث سنوات تتحقق، و"الأحلام" باتت واقعًا ملموسًا، بعد نجاح أهداف برنامج "اكتفاء" لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة.

فقبل ثلاث سنوات، وتحديدًا في الأول من ديسمبر 2015، دشن الأمير سعود بن نايف برنامج "اكتفاء"، الذي وعد آنذاك بتعزيز شعار "صنع في السعودية"، وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعتها إلى 70 في المائة بحلول 2021، وزيادة الصادرات، وخلق 280 ألف فرصة عمل للمواطنين مباشرة خلال العشر سنوات المقبلة، من خلال تدريب وتطوير الشباب، وتحسين أداء الموردين، وزيادة قدرات البحث والتطوير، فيما أكدت "أرامكو" أنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق ما وعدت به، بأساليب حديثة، وآليات دقيقة.

واليوم، وبعد 1090 يومًا، يجني أمير الشرقية ثمار ما وعد به، حيث وقعت "أرامكو" السعودية اليوم 31 اتفاق تعاون، ومذكرة بأكثر من 100 مليار ريال في منتدى ومعرض "اكتفاء 2018"، بحضور رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وعددٍ من القياديين التنفيذيين في الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين.

وذكّر الأمير سعود بن نايف الجميع بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات مضت، عندما وعدت "أرامكو" بأن تكون الشراكة بينها ومورديها إستراتيجية ونموذجية؛ لتعزيز مكانة المنتج الوطني، ورفع شعار "صنع في السعودية".

وقال في كلمة ألقاها على هامش المنتدى اليوم: "يسعدني أن نحتفي بثمار عملٍ جاد ومتواصل على مدار أربع سنوات نجحت خلالها شركة أرامكو السعودية في أن تجعل من هذه الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بينها وبين مورديها، نموذجًا مضيئًا وملهمًا لما يمكن أن تُسهم به شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتحقيق هدفنا الطموح في مجال تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات والخدمات، خصوصًا أنه يدعم الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحقيق رؤية 2030".

وقالت إمارة الشرقية عبر حسابها في "تويتر"، في إطار تعليقها على الحفل: "قبل ثلاث سنوات، في المكان نفسه، وعد الأمير سعود بن نايف بوصول المنتج السعودي إلى أسواق العالم، واليوم في معرض اكتفاء الذي تنظمه أرامكو السعودية، وقع سموه على الوعد، الذي أصبح حقيقة، كانت تصنع في النمسا، والآن تحمل وبكل فخر شعار "صنع في السعودية".

وربط أمير الشرقية بين الإنجازات التي تحققها أرامكو السعودية من خلال برنامج "اكتفاء"، وبين طموحات وأحلام رؤية المملكة 2030، التي تحمل آمال وتطلعات ولاة الأمر، لإحداث نهضة اقتصادية عملاقة، تضمن الريادة والسبق لاقتصاد المملكة، باعتباره الأكبر والأقوى في منطقة الشرق الأوسط.

وترجم أمير الشرقية ذلك المضمون بقوله: "على الرغم مما يشهده العالم من أحداث وتطورات متلاحقة تنطوي على الكثير من التحديات، تواصل الدولة، استثمارها في بناء مملكة الغد، وقد تابعنا، أخيرًا، الجولة الملكية الكريمة التي قام بها سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لعددٍ من مناطق المملكة، وما صاحبها من ضخ المليارات لدعم كل القطاعات، وهي خطوة تأتي امتدادًا لنهجٍ أرساه قادة هذا الوطن الغالي بداية من عهد المؤسس، الملك عبدالعزيز، في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة".

وناشد أمير الشرقية، الجميع أن يعملوا يدًا بيد، لمواصلة الدعم لهذه المبادرة، وتشجيع المزيد من الشركات والمؤسسات، على أن تحذو حذو أرامكو، حتى نتمكن معًا من بلوغ آفاق جديدة في مساعينا، لتحويل شعار "صنع في السعودية" إلى حقيقة واقعة، ونجعل من المملكة مركزًا إقليميًا للصناعات والصادرات.

وتواصل "أرامكو" جهودها لتحقيق كامل مع ما وعدت به في "اكتفاء"، مركزة على توفير المزيد من الوظائف لأبناء الوطن، وتعزيز القطاع الصناعي المحلي، ومنحه الفرصة الكاملة، لإثبات نفسه في الساحة، مستنيرة برؤية 2030 وما تضمنته من قيم ومبادئ، تحقق الفارق المطلوب.

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