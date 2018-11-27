الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يزور عددًا من المؤسسات المصرية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

زار الوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، لجمهورية مصر العربية أمس عددًا من المؤسسات الإعلامية.

والتقى الوفد الإعلامي خلال زيارته رؤساء مجالس وتحرير إدارة مؤسسات صحف (الجمهورية، والأهرام، ودار أخبار اليوم، واليوم السابع).

وتم خلال اللقاءات استعراض العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية والصحفية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات في البلدين الشقيقين.

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