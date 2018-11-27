شكرا لقرائتكم فيديو.. أم سعود تعقد مؤتمراً صحفياً وتوجه نصائح مرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في تطور جديد للمواطنة الشهيرة الملقبة بـ”أم سعود”، عقدت شهيرة مواقع التواصل الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا خاصًا ورمزيًا، على تويتر.

وأجابت أم سعود، خلال المؤتمر عن بعض الأسئلة المرتبطة بالدور الذي تلعبه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت المواطنة أم سعود، بعض النصائح المرورية بصيغة إجابات على أسئلة افتراضية موجهة لها، مؤكدة أنها لا تتعدى سرعة 100 كيلومتر في الساعة عندما تقود سيارتها، إلا في بعض الحالات الطارئة.

وأشارت إلى أنها لا تستخدم هاتفها الجوال أثناء القيادة بتاتًا، فيما تفضل سيارات الجيب من موديلات السيارات الأخرى.

يذكر أن أم سعود، أطلقت حسابها الموثق على موقع “تويتر”، يوم السبت الماضي، وتجاوز عدد متابعيها 100 ألف متابع، بينهم مشاهير وفنانون سعوديون وخليجيون.

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