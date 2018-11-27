الان تتابع عرعر: إنقاذ حياة طفلة إبتلعت إبرة معدنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرعر- الخليج 365- محمد السويهري: تمكن فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي من إنقاذ حياة طفلة حضرت إلى الطوارئ تشتكي من إبتلاع جسم غريب وبعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تبين وجود إبرة معدنية بالقصبة الهوائية. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد تم إدخالها العمليات وبإستخدام منظار القصبة الهوائية تم إستخراج الإبرة ولله الحمد تحت تأثير المخدر العام كما تم إحترازياً متابعة الطفلة لمدة ٢٤ ساعه إلى أن خرجت من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة بفضل من الله.

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