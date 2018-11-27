انت الان تتابع "مسام": نزع 2223 لغماً خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تَمَكّن مشروع "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 2223 لغماً خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر.
وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي: إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، 2223 لغماً وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية 24 نوفمبر، إلى 21784.
وأضاف القصيبي، أن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 1225 لغماً مضاداً للدبابات، و21 مضاداً للأفراد؛ وبذلك يكون حصاد ثلاثة أسابيع من شهر نوفمبر قد بلغ 5499 بين ألغام وذخائر وعبوات ناسفة.
وقال مكتب "مسام" الإعلامي: إن الفِرَق الهندسية التابعة للمشروع، تمكنت من نزع 865 ذخيرة غير منفجرة.
وأشار بيان للمكتب الإعلامي لـ"مسام" إلى أن الفِرَق نجحت في نزع 112 عبوة ناسفة.
"مسام": نزع 2223 لغماً خلال الأسبوع الثالث من نوفمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-27
تَمَكّن مشروع "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 2223 لغماً خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر.
وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي: إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، 2223 لغماً وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية 24 نوفمبر، إلى 21784.
وأضاف القصيبي، أن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 1225 لغماً مضاداً للدبابات، و21 مضاداً للأفراد؛ وبذلك يكون حصاد ثلاثة أسابيع من شهر نوفمبر قد بلغ 5499 بين ألغام وذخائر وعبوات ناسفة.
وقال مكتب "مسام" الإعلامي: إن الفِرَق الهندسية التابعة للمشروع، تمكنت من نزع 865 ذخيرة غير منفجرة.
وأشار بيان للمكتب الإعلامي لـ"مسام" إلى أن الفِرَق نجحت في نزع 112 عبوة ناسفة.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
09:21 AM
منها 1225 مضاداً للدبابات و21 للأفراد زرعها الحوثي
تَمَكّن مشروع "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 2223 لغماً خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر.
وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي: إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، 2223 لغماً وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية 24 نوفمبر، إلى 21784.
وأضاف القصيبي، أن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 1225 لغماً مضاداً للدبابات، و21 مضاداً للأفراد؛ وبذلك يكون حصاد ثلاثة أسابيع من شهر نوفمبر قد بلغ 5499 بين ألغام وذخائر وعبوات ناسفة.
وقال مكتب "مسام" الإعلامي: إن الفِرَق الهندسية التابعة للمشروع، تمكنت من نزع 865 ذخيرة غير منفجرة.
وأشار بيان للمكتب الإعلامي لـ"مسام" إلى أن الفِرَق نجحت في نزع 112 عبوة ناسفة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "مسام": نزع 2223 لغماً خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام": نزع 2223 لغماً خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .