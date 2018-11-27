"مسام": نزع 2223 لغماً خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر

محمد بن مسعود - الدمام - منها 1225 مضاداً للدبابات و21 للأفراد زرعها الحوثي

تَمَكّن مشروع "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 2223 لغماً خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر.

وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي: إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، 2223 لغماً وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية 24 نوفمبر، إلى 21784.

وأضاف القصيبي، أن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 1225 لغماً مضاداً للدبابات، و21 مضاداً للأفراد؛ وبذلك يكون حصاد ثلاثة أسابيع من شهر نوفمبر قد بلغ 5499 بين ألغام وذخائر وعبوات ناسفة.

وقال مكتب "مسام" الإعلامي: إن الفِرَق الهندسية التابعة للمشروع، تمكنت من نزع 865 ذخيرة غير منفجرة.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي لـ"مسام" إلى أن الفِرَق نجحت في نزع 112 عبوة ناسفة.