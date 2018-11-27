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محمد بن مسعود - الدمام - قال: تؤثر في الوسطى وأجزاء من الغربية نواحي "تبوك أملج خيبر" قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ أن أجواء المملكة تشهد حالة استقرار بمعظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": بانتظار حالة مطرية جديدة تبدأ يوم الخميس وتمتد إلى السبت. وتؤثر في شمال وشمال غرب والوسطى وأجزاء من الغربية من السعودية، نواحي تبوك، أملج، خيبر، تيماء، العلا، الجوف، وحائل والقصيم.

الزعاق: أجواء شبه مستقرة وبانتظار حالة مطرية تبدأ الخميس صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-27 قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ أن أجواء المملكة تشهد حالة استقرار بمعظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": بانتظار حالة مطرية جديدة تبدأ يوم الخميس وتمتد إلى السبت. وتؤثر في شمال وشمال غرب والوسطى وأجزاء من الغربية من السعودية، نواحي تبوك، أملج، خيبر، تيماء، العلا، الجوف، وحائل والقصيم. 27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440 08:23 AM قال: تؤثر في الوسطى وأجزاء من الغربية نواحي "تبوك أملج خيبر" قال: تؤثر في الوسطى وأجزاء من الغربية نواحي "تبوك أملج خيبر" قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ أن أجواء المملكة تشهد حالة استقرار بمعظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": بانتظار حالة مطرية جديدة تبدأ يوم الخميس وتمتد إلى السبت. وتؤثر في شمال وشمال غرب والوسطى وأجزاء من الغربية من السعودية، نواحي تبوك، أملج، خيبر، تيماء، العلا، الجوف، وحائل والقصيم.

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المصدر : الخليج 365