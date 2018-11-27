"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران والمرتفعات تمتد إلى المدينة المنوّرة

محمد بن مسعود - الدمام - تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ تمتد إلى منطقة المدينة المنوّرة، في حين يُتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر, وحالة البحر متوسط الموج.