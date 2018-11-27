السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم جولة صاحب السمو الملكي الأمير

وركزت الصحف على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبيي فايز السراج مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي ، مبينة أنه تم تناول آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني بالمنطقة الغربية، كما تم استعراض الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس ودور ومهام المناطق العسكرية في إجراءات تنفيذها.

وأشارت الصحف إلى إقرار مجلس النواب ، التعديل الدستوري العاشر، بغالبية الحاضرين، حيث أعلن الناطق الرسمي للبرلمان عبدالله بلحيق أنه صوت 122 نائبًا بالموافقة، فيما رفض نائب واحد، موضحًا التعديل الدستوري العاشر تضمن، تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد التي تتضمن تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية وأن يكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين.

ونقلت الصحف نفي الاتحاد الأوروبي، أي مسؤولية مباشرة له في الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة، في وقت لا تزال فيه هذه القضية تتفاعل بلجيكيًا وأوروبيًا، مبينا

أن العقوبات المفروضة على ليبيا قائمة بقرار من الأمم المتحدة وأن لجنة العقوبات التابعة للمنظمة مطالبة بشرح الموقف تجاه إدارة الأموال الليبية المجمّدة.

ونوهت إحاطة البعثة الأممية للدعم ، المجتمع الدولي والسفارات في مقريها بطرابلس وتونس لبحث الوضع المتدهور في جنوب ليبيا، موضحة تأكيد نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، أن هشاشة الوضع في الجنوب الليبي قد يزعزع استقرار البلاد.

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08:31ت م

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طرابلس 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المنطقة العربية، وزيارته مصر ولقاؤه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات كافة.وركزت الصحف على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبيي فايز السراج مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي ، مبينة أنه تم تناول آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني بالمنطقة الغربية، كما تم استعراض الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس ودور ومهام المناطق العسكرية في إجراءات تنفيذها.وأشارت الصحف إلى إقرار مجلس النواب ، التعديل الدستوري العاشر، بغالبية الحاضرين، حيث أعلن الناطق الرسمي للبرلمان عبدالله بلحيق أنه صوت 122 نائبًا بالموافقة، فيما رفض نائب واحد، موضحًا التعديل الدستوري العاشر تضمن، تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد التي تتضمن تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية وأن يكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين.ونقلت الصحف نفي الاتحاد الأوروبي، أي مسؤولية مباشرة له في الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة، في وقت لا تزال فيه هذه القضية تتفاعل بلجيكيًا وأوروبيًا، مبيناأن العقوبات المفروضة على ليبيا قائمة بقرار من الأمم المتحدة وأن لجنة العقوبات التابعة للمنظمة مطالبة بشرح الموقف تجاه إدارة الأموال الليبية المجمّدة.ونوهت إحاطة البعثة الأممية للدعم ، المجتمع الدولي والسفارات في مقريها بطرابلس وتونس لبحث الوضع المتدهور في جنوب ليبيا، موضحة تأكيد نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، أن هشاشة الوضع في الجنوب الليبي قد يزعزع استقرار البلاد.// انتهى //08:31ت م0007

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