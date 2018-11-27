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شكرا لقرائتكم بعد طيران ناس .. الخطوط السعودية تتيح خدمة الصف النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - بعد أن كان طيران ناس متفرداً بتخصيص مقاعد نسائية لعدة سنوات، دخلت الخطوط السعودية أخيراً على خط المنافسة بتخصيص صف نسائي في الطائرات، في خطوة تتيح أريحية أكثر لعدد من النساء.
وستطلق الخطوط السعودية هذه الخدمة على الرحلات الداخلية وعلى درجة الضيافة فقط؛ في حين أن هذه الخدمة متوفرة في طيران ناس على الرحلات الدولية والمحلية معا، حيث يتاح للنساء اختيار مقاعد مسبقا للجلوس في صفوف تم تحديدها للنساء فقط.
وتأتي هذه الخطوة من شركات الطيران الوطنية السعودية، كنوع من تحسين خدمة الضيوف المسافرين واستجابة لطلباتهم، حيث يلحظ المتابع طلبات متكررة من النساء باستبدال أماكنهن إلى جانب نساء أخريات.
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