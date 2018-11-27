الان تتابع ضبط 45 مخالفة في قطاع الاتصالات بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365: أسفرت جولة نفذها مفتشو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عن ضبط مخالفات في قطاع الاتصالات. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد نفذ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بتفتيش مكتب عمل جدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية 94 زيارة على قطاع الاتصالات أسفرت عن ضبط 45 مخالفة.

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