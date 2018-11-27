شكرا لقرائتكم خبر عن 3600 معلمة «بديلة».. في المرحلة الأخيرة من قرار تثبيتهن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) علمت "الخليج 365" أن ملف تثبيت المعلمات البديلات المشمولات بقرار مجلس الوزراء المتضمن تثبيت 3600 بديلة من الجامعيات وما دون المستوى الجامعي اكتمل وصوله من إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ويخضع للمراجعة والتدقيق في إدارة شؤون الموظفين بوزارة التعليم. ويشار إلى أن الأمر الملكي الإلحاقي الذي صدر في 29/5/1435 هـ يقضي بإنهاء موضوع المعلمات البديلات على ثلاث دفعات. وتم تثبيت دفعتين يحملن مؤهلات جامعية، ودفعة دون المستوى الجامعي، بلغ عددهن 21700 بديلة. وبقيت دفعة واحدة، ثم توقف التثبيت، وشكلت لجنة وزارية لمراجعة قرارات البديلات حتى صدرت موافقة مجلس الوزراء على ضوابط تثبيت الدفعة المتبقية.

علمت "الخليج 365" أن ملف تثبيت المعلمات البديلات المشمولات بقرار مجلس الوزراء المتضمن تثبيت 3600 بديلة من الجامعيات وما دون المستوى الجامعي اكتمل وصوله من إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ويخضع للمراجعة والتدقيق في إدارة شؤون الموظفين بوزارة التعليم. ويشار إلى أن الأمر الملكي الإلحاقي الذي صدر في 29/5/1435 هـ يقضي بإنهاء موضوع المعلمات البديلات على ثلاث دفعات. وتم تثبيت دفعتين يحملن مؤهلات جامعية، ودفعة دون المستوى الجامعي، بلغ عددهن 21700 بديلة. وبقيت دفعة واحدة، ثم توقف التثبيت، وشكلت لجنة وزارية لمراجعة قرارات البديلات حتى صدرت موافقة مجلس الوزراء على ضوابط تثبيت الدفعة المتبقية.

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