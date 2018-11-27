شاهد.. استعدادات الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان

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نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر باسم راضي مساء أمس الاثنين عبر حسابه في موقع "الفيسبوك" مقطع فيديو، يوثق استعدادات الاستقبال الرسمي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي وصل إلى مصر أمس، وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبليه في مطار القاهرة.
وتضمن الفيديو مشاهد لانتشار جنود حرس الشرف، وتحرُّك طائرة الأمير محمد بن سلمان على مدرج مطار القاهرة تمهيدًا لتوقفها.
وأظهر الفيديو توجُّه الرئيس السيسي من صالة كبار الزوار في المطار إلى استقبال ولي العهد عقب هبوط طائرته.
كما أظهر الفيديو مشاهد من مراسم الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان. جولة ولي العهد محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان في مصر
شاهد.. استعدادات الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمانمحمد صبح الخليج 365 2018-11-27
نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر باسم راضي مساء أمس الاثنين عبر حسابه في موقع "الفيسبوك" مقطع فيديو، يوثق استعدادات الاستقبال الرسمي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي وصل إلى مصر أمس، وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبليه في مطار القاهرة.
وتضمن الفيديو مشاهد لانتشار جنود حرس الشرف، وتحرُّك طائرة الأمير محمد بن سلمان على مدرج مطار القاهرة تمهيدًا لتوقفها.
وأظهر الفيديو توجُّه الرئيس السيسي من صالة كبار الزوار في المطار إلى استقبال ولي العهد عقب هبوط طائرته.
كما أظهر الفيديو مشاهد من مراسم الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
01:34 AM
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
02:41 AM
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية نشر فيديو يوثِّقها
نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر باسم راضي مساء أمس الاثنين عبر حسابه في موقع "الفيسبوك" مقطع فيديو، يوثق استعدادات الاستقبال الرسمي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي وصل إلى مصر أمس، وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبليه في مطار القاهرة.
وتضمن الفيديو مشاهد لانتشار جنود حرس الشرف، وتحرُّك طائرة الأمير محمد بن سلمان على مدرج مطار القاهرة تمهيدًا لتوقفها.
وأظهر الفيديو توجُّه الرئيس السيسي من صالة كبار الزوار في المطار إلى استقبال ولي العهد عقب هبوط طائرته.
كما أظهر الفيديو مشاهد من مراسم الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان.
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المصدر : الخليج 365
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