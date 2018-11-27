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انت الان تتابع "الحصبان": موقف السعودية المشرف مع الأحواز يعكس وضوحها تجاه الأمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحاميون العرب؛ الكويتي دوخي محمد الحصبان، أن ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من مواقف مشرفة مع القضية الأحوازية، يعكس- وبما لايدع مجالاً للشك- الأسلوب السعودي الواضح والشفاف في التعامل مع قضايا الأمة جمعاء دون أي اعتبارات غير معلنة.
وفي التفاصيل، قال الحصبان لـ"الخليج 365": "تبقى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، العمق الطبيعي الذي يكاد يكون الوحيد عربياً وإسلامياً، وليس أدل على ذلك من الدليل الحديث في تاريخ الأمة جمعاء، من خلال حرصها على التخلي عن السقوف التفاوضية، التي تنتهجها مع كل أسف بعض الدول الشقيقة الأخرى في التعامل مع أهلنا العرب المسلمون في الأحواز المحتلة".
وأضاف: "مواقف المملكة المستمرة مع الأحواز ليست إلا امتداداً طبيعياً لما الخليج 365 من أدلة لا تقبل الجدل في مواقفها المشرفة تجاه قضايا الأمة المفصلية، كتسمية آخر قمة عقدت على أراضيها "قمّة القدس".
"الحصبان": موقف السعودية المشرف مع الأحواز يعكس وضوحها تجاه الأمةمشاري الحنتوشي الخليج 365 2018-11-27
أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحاميون العرب؛ الكويتي دوخي محمد الحصبان، أن ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من مواقف مشرفة مع القضية الأحوازية، يعكس- وبما لايدع مجالاً للشك- الأسلوب السعودي الواضح والشفاف في التعامل مع قضايا الأمة جمعاء دون أي اعتبارات غير معلنة.
وفي التفاصيل، قال الحصبان لـ"الخليج 365": "تبقى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، العمق الطبيعي الذي يكاد يكون الوحيد عربياً وإسلامياً، وليس أدل على ذلك من الدليل الحديث في تاريخ الأمة جمعاء، من خلال حرصها على التخلي عن السقوف التفاوضية، التي تنتهجها مع كل أسف بعض الدول الشقيقة الأخرى في التعامل مع أهلنا العرب المسلمون في الأحواز المحتلة".
وأضاف: "مواقف المملكة المستمرة مع الأحواز ليست إلا امتداداً طبيعياً لما الخليج 365 من أدلة لا تقبل الجدل في مواقفها المشرفة تجاه قضايا الأمة المفصلية، كتسمية آخر قمة عقدت على أراضيها "قمّة القدس".
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
12:24 AM
أكد لـ"الخليج 365" أن المملكة وقيادتها تبقى العمق الطبيعي الوحيد عربياً وإسلامياً
أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحاميون العرب؛ الكويتي دوخي محمد الحصبان، أن ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من مواقف مشرفة مع القضية الأحوازية، يعكس- وبما لايدع مجالاً للشك- الأسلوب السعودي الواضح والشفاف في التعامل مع قضايا الأمة جمعاء دون أي اعتبارات غير معلنة.
وفي التفاصيل، قال الحصبان لـ"الخليج 365": "تبقى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، العمق الطبيعي الذي يكاد يكون الوحيد عربياً وإسلامياً، وليس أدل على ذلك من الدليل الحديث في تاريخ الأمة جمعاء، من خلال حرصها على التخلي عن السقوف التفاوضية، التي تنتهجها مع كل أسف بعض الدول الشقيقة الأخرى في التعامل مع أهلنا العرب المسلمون في الأحواز المحتلة".
وأضاف: "مواقف المملكة المستمرة مع الأحواز ليست إلا امتداداً طبيعياً لما الخليج 365 من أدلة لا تقبل الجدل في مواقفها المشرفة تجاه قضايا الأمة المفصلية، كتسمية آخر قمة عقدت على أراضيها "قمّة القدس".
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المصدر : الخليج 365
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