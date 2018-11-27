الملحق الثقافي بمصر: رؤية المملكة 2030 نبراس يهتدي به الجميع

محمد بن مسعود - الدمام - "النامي": ما تشهده السعودية من تطوُّر يؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة

رفع الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد بن عبد الله النامي، باسمه وباسم جميع منسوبي الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، وباسم جميع الطلبة الدارسين بجمهورية مصر العربية، أسمى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله ورعاهما -؛ لما يقومان به من جهد كبير في سبيل رعاية المواطنين السعوديين كافة في أرجاء العالم.

وقال الدكتور النامي في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارة سمو ولي العهد لجمهورية مصر العربية: إن ما تشهده السعودية من تطور وازدهار، وتعيشه من أمن واستقرار، وما تزخر به من ثروات وإمكانات وموارد بشرية في ظل القيادة الرشيدة، يؤهلها إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.



وعد رؤية السعودية 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - نبراسًا لمستقبل السعودية الزاهر - بإذن الله -، يهتدي بها الجميع، كما أنها تأتي إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التطوير والعمل الجاد لاستشراف المستقبل، ومواصلة السير في ركاب الدول المتقدمة، وتحقيق النمو المنشود.



وأضاف: إن سمو ولي العهد بمنزلة المنارة التي يهتدي بها الطلبة الدارسون بجمهورية مصر العربية، ويحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل تحصيل العلم النافع من جميع دول العالم للمشاركة في عملية البناء والتطور التي تشهدها السعودية.

ودعا الملحق الثقافي السعودي بجمهورية مصر العربية في ختام تصريحه اللهَ العليَّ القديرَ أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل سوء، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويسدد على طريق الخير والصلاح خطاهما، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، ويجعلهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.جولة ولي العهد محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان في مصر