السلطات اليمنية تضبط المتهم في اغتيال مسؤول الصليب الأحمر

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أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليمنية، الاثنين، القبض على المشتبه به الأول في اغتيال عضو بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي باليمن، حنا لحود (لبناني الجنسية)، والذي لقي مصرعه في إبريل الماضي.
وحسب العربية نت، قالت شرطة محافظة تعز في بيان صحافي، إن حملة أمنية، تمكنت من مداهمة أوكار المجرمين والعصابات الخارجة عن القانون في سوق الصميل، وألقت القبض على همام الصنعاني، المشتبه الأول في حادثة اغتيال لحود ممثل بعثة الصليب الأحمر الدولي باليمن.
وأكد البيان التحفظ على المتهم لتسليمه إلى الجهات المختصة.
واُغتيل لحود، مسؤول برنامج الاحتجاز في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أواخر إبريل الماضي، في منطقة الضباب غربي محافظة تعز، عندما هاجم مسلحون مجهولون سيارة البعثة وهي في طريقها إلى عدن.
السلطات اليمنية تضبط المتهم في اغتيال مسؤول الصليب الأحمرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-27
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليمنية، الاثنين، القبض على المشتبه به الأول في اغتيال عضو بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي باليمن، حنا لحود (لبناني الجنسية)، والذي لقي مصرعه في إبريل الماضي.
وحسب العربية نت، قالت شرطة محافظة تعز في بيان صحافي، إن حملة أمنية، تمكنت من مداهمة أوكار المجرمين والعصابات الخارجة عن القانون في سوق الصميل، وألقت القبض على همام الصنعاني، المشتبه الأول في حادثة اغتيال لحود ممثل بعثة الصليب الأحمر الدولي باليمن.
وأكد البيان التحفظ على المتهم لتسليمه إلى الجهات المختصة.
واُغتيل لحود، مسؤول برنامج الاحتجاز في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أواخر إبريل الماضي، في منطقة الضباب غربي محافظة تعز، عندما هاجم مسلحون مجهولون سيارة البعثة وهي في طريقها إلى عدن.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
01:19 AM
الأجهزة الأمنية أكدت في بيانها أنه تم تسليمه للجهات المختصة
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليمنية، الاثنين، القبض على المشتبه به الأول في اغتيال عضو بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي باليمن، حنا لحود (لبناني الجنسية)، والذي لقي مصرعه في إبريل الماضي.
وحسب العربية نت، قالت شرطة محافظة تعز في بيان صحافي، إن حملة أمنية، تمكنت من مداهمة أوكار المجرمين والعصابات الخارجة عن القانون في سوق الصميل، وألقت القبض على همام الصنعاني، المشتبه الأول في حادثة اغتيال لحود ممثل بعثة الصليب الأحمر الدولي باليمن.
وأكد البيان التحفظ على المتهم لتسليمه إلى الجهات المختصة.
واُغتيل لحود، مسؤول برنامج الاحتجاز في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أواخر إبريل الماضي، في منطقة الضباب غربي محافظة تعز، عندما هاجم مسلحون مجهولون سيارة البعثة وهي في طريقها إلى عدن.
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المصدر : الخليج 365
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