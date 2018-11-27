- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خلافات سياسية تؤجل التصويت على بقية وزراء الحكومة العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أجلت خلافات سياسية، التصويت على بقية وزراء الحكومة العراقية، إلى الأسبوع المقبل، بعد منح الثقة لبقية الوزراء المرشحين، بحسب ما أوردت رويترز.
وقال مكتب رئيس البرلمان العراقي، الاثنين، إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على المرشحين الثمانية الباقين لشغل مناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وكان من المقرر عقد الجلسة يوم الثلاثاء، لكنها تأجلت في وقت متأخر يوم الاثنين لمدة أسبوع.
ولم يصدق أعضاء البرلمان الشهر الماضي إلا على 14 وزيرًا من الوزراء الاثنين والعشرين الذين طرحهم عبد المهدي، لكنهم منحوا الثقة لحكومته مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء.
وما زالت ثماني حقائب وزارية شاغرة من بينها وزارتا الدفاع والداخلية الحيويتان، حيث قال البرلمان في بادئ الأمر، إنه سيصوت على الوزراء الثمانية أوائل هذا الشهر، لكن التصويت تأجل بسبب خلافات سياسية حول المرشحين.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء مناطق كثيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى حل المشكلات الاقتصادية المزمنة، وكذلك انقطاع الكهرباء والماء.
خلافات سياسية تؤجل التصويت على بقية وزراء الحكومة العراقيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-27
أجلت خلافات سياسية، التصويت على بقية وزراء الحكومة العراقية، إلى الأسبوع المقبل، بعد منح الثقة لبقية الوزراء المرشحين، بحسب ما أوردت رويترز.
وقال مكتب رئيس البرلمان العراقي، الاثنين، إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على المرشحين الثمانية الباقين لشغل مناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وكان من المقرر عقد الجلسة يوم الثلاثاء، لكنها تأجلت في وقت متأخر يوم الاثنين لمدة أسبوع.
ولم يصدق أعضاء البرلمان الشهر الماضي إلا على 14 وزيرًا من الوزراء الاثنين والعشرين الذين طرحهم عبد المهدي، لكنهم منحوا الثقة لحكومته مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء.
وما زالت ثماني حقائب وزارية شاغرة من بينها وزارتا الدفاع والداخلية الحيويتان، حيث قال البرلمان في بادئ الأمر، إنه سيصوت على الوزراء الثمانية أوائل هذا الشهر، لكن التصويت تأجل بسبب خلافات سياسية حول المرشحين.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء مناطق كثيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى حل المشكلات الاقتصادية المزمنة، وكذلك انقطاع الكهرباء والماء.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
12:48 AM
ما زالت 8 حقائب وزارية شاغرة من بينها الدفاع والداخلية
أجلت خلافات سياسية، التصويت على بقية وزراء الحكومة العراقية، إلى الأسبوع المقبل، بعد منح الثقة لبقية الوزراء المرشحين، بحسب ما أوردت رويترز.
وقال مكتب رئيس البرلمان العراقي، الاثنين، إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على المرشحين الثمانية الباقين لشغل مناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وكان من المقرر عقد الجلسة يوم الثلاثاء، لكنها تأجلت في وقت متأخر يوم الاثنين لمدة أسبوع.
ولم يصدق أعضاء البرلمان الشهر الماضي إلا على 14 وزيرًا من الوزراء الاثنين والعشرين الذين طرحهم عبد المهدي، لكنهم منحوا الثقة لحكومته مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء.
وما زالت ثماني حقائب وزارية شاغرة من بينها وزارتا الدفاع والداخلية الحيويتان، حيث قال البرلمان في بادئ الأمر، إنه سيصوت على الوزراء الثمانية أوائل هذا الشهر، لكن التصويت تأجل بسبب خلافات سياسية حول المرشحين.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء مناطق كثيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى حل المشكلات الاقتصادية المزمنة، وكذلك انقطاع الكهرباء والماء.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، خلافات سياسية تؤجل التصويت على بقية وزراء الحكومة العراقية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات سياسية تؤجل التصويت على بقية وزراء الحكومة العراقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .