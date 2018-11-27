الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يُعلن عن تأسيس فريق السعودية للسباقات

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تأسيس فريق السعودية للسباقات الذي سيشارك في النسخة الأولى من بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية, وذلك بدعم الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات وإشراف الاتحاد.
وستكون أول مشاركة لفريق السعودية للسباقات في الجولة الأولى من موسم 2018 / 2019 لبطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية ، والتي ستُقام في محافظة الدرعية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات بطولة "إيه بي بي فورميلا إي" التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 13-15 ديسمبر 2018، حيث ستصنع جاكوار التاريخ من خلال تنظيمها لأول بطولة عالمية لسباقات الـGT للسيارات الكهربائية.
وسيضم فريق السعودية للسباقات المشارك في جولة الدرعية السائقين السعوديين بندر العيسائي وأحمد بن خنين اللذين سيقودان سيارة جاكوار I-PACE ، حيث إن الراعي الرئيس هي الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وسيشارك الفريق السعودي في جميع جولات بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية المقامة في عددٍ من المدن العالمية.
وستشارك 20 سيارة متماثلة في جولات بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية التي ستُقام في 10 مدن عالمية، وستكون هذه البطولة نقطة انطلاق جديدة لشعار جاكوار "سباق نحو الإبداع"، وذلك ضمن التزامها بتقديم تقنياتها المتطورة في عالم السيارات الكهربائية على حلبات السباق.
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يُعلن عن تأسيس فريق السعودية للسباقاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-27
أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تأسيس فريق السعودية للسباقات الذي سيشارك في النسخة الأولى من بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية, وذلك بدعم الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات وإشراف الاتحاد.
وستكون أول مشاركة لفريق السعودية للسباقات في الجولة الأولى من موسم 2018 / 2019 لبطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية ، والتي ستُقام في محافظة الدرعية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات بطولة "إيه بي بي فورميلا إي" التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 13-15 ديسمبر 2018، حيث ستصنع جاكوار التاريخ من خلال تنظيمها لأول بطولة عالمية لسباقات الـGT للسيارات الكهربائية.
وسيضم فريق السعودية للسباقات المشارك في جولة الدرعية السائقين السعوديين بندر العيسائي وأحمد بن خنين اللذين سيقودان سيارة جاكوار I-PACE ، حيث إن الراعي الرئيس هي الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وسيشارك الفريق السعودي في جميع جولات بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية المقامة في عددٍ من المدن العالمية.
وستشارك 20 سيارة متماثلة في جولات بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية التي ستُقام في 10 مدن عالمية، وستكون هذه البطولة نقطة انطلاق جديدة لشعار جاكوار "سباق نحو الإبداع"، وذلك ضمن التزامها بتقديم تقنياتها المتطورة في عالم السيارات الكهربائية على حلبات السباق.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
12:42 AM
بدعم الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي
أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تأسيس فريق السعودية للسباقات الذي سيشارك في النسخة الأولى من بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية, وذلك بدعم الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات وإشراف الاتحاد.
وستكون أول مشاركة لفريق السعودية للسباقات في الجولة الأولى من موسم 2018 / 2019 لبطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية ، والتي ستُقام في محافظة الدرعية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات بطولة "إيه بي بي فورميلا إي" التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 13-15 ديسمبر 2018، حيث ستصنع جاكوار التاريخ من خلال تنظيمها لأول بطولة عالمية لسباقات الـGT للسيارات الكهربائية.
وسيضم فريق السعودية للسباقات المشارك في جولة الدرعية السائقين السعوديين بندر العيسائي وأحمد بن خنين اللذين سيقودان سيارة جاكوار I-PACE ، حيث إن الراعي الرئيس هي الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وسيشارك الفريق السعودي في جميع جولات بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية المقامة في عددٍ من المدن العالمية.
وستشارك 20 سيارة متماثلة في جولات بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية التي ستُقام في 10 مدن عالمية، وستكون هذه البطولة نقطة انطلاق جديدة لشعار جاكوار "سباق نحو الإبداع"، وذلك ضمن التزامها بتقديم تقنياتها المتطورة في عالم السيارات الكهربائية على حلبات السباق.
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المصدر : الخليج 365
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