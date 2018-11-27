السعودية اليوم / البعثة الأممية تُقدّم إحاطة للمجتمع الدولي حول الأوضاع في جنوب ليبيا

عام / البعثة الأممية تُقدّم إحاطة للمجتمع الدولي حول الأوضاع في جنوب ليبيا
طرابلس 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
أحاطت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المجتمع الدولي بشأن الوضع في جنوب ليبيا.
وأكدت البعثة في بيان لها أنها استضافت اليوم إحاطة للمجتمع الدولي والسفارات في مقريها في طرابلس وتونس لبحث الوضع في جنوب ليبيا ومناقشة الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى بحث تدني مستوى الخدمات الأساسية والوضع الإنساني في المنطقة ودعم الأمم المتحدة.
وأضافت أن الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز ركزت في إحاطتها للدبلوماسيين بشأن جنوب ليبيا على الوضع الأمني المتردي وغياب الخدمات الأساسية في منطقة.
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