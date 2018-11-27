السعودية | StepsApp .. تطبيق لحساب نتائج النشاط الرياضي

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:42 صباحًا, 27 نوفمبر 2018 م

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تعد ممارسة الرياضة والقيام بمجهود بدني بشكل يومي أمر مهم جدا للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية للمستخدمين مهما اختلفت اهتماماتهم وذلك للحصول على نمط حياة صحي، مع انتشار تطبيقات تتبع النشاط الصحي يقع المستخدمون في حيرة من أمرهم لاعتماد التطبيق الأفضل الذي يضمن نتائج مفيدة بالنسبة لهم لتشجعهم على الاستمرار، وهنا يأتي دور تطبيق StepsApp المميز الذي يعمل على تتبع وقياس النشاط البدني سواء كان النشاط هو المشي أو الجري أو حتى ركوب الدراجة، ومتابعة تقدم المستخدم وتشجيعه على الاستمرار يوما بعد يوم.

ويتميز التطبيق بإمكانية حساب عدد الخطوات أو المسافة المقطوعة في كل رحلة، ومتابعة النشاطات الخاصة بالمستخدم وتسجيل التفاصيل الدقيقة لها، إضافة إلى توفير إحصاءات خاصة بالحركة الرياضية، وإفادته بالنتائج المتحصل عليها، ويتم ذلك عبر عرض ملخص نتائج يومي يشمل عدد الخطوات، والمسافة المقطوعة، والوقت المستغرق، والسعرات الحرارية المحروقة، إضافة إلى ما يميز هذا التطبيق وهو نتائج على المدى الطويل، حيث يقوم التطبيق بتحليل النتائج خلال فترة أسبوع أو شهر أو سنة مع منحنى بياني تفصيلي ومقارنتها بالنتائج الماضية.

كما يوفر التطبيق إمكانية ضبط هدف يومي كعدد خطوات أو مسافات معينة يرغب المستخدم في قطعها مشيا أو جريا، ويتميز هذا التطبيق عن غيره من التطبيقات المشابهة بدعمه للغة العربية.