شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع رئيس النيجر تطورات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصره بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ووزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي الوزير المرافق، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي العلي. كما حضرها من جانب النيجر، مدير مكتب الرئيس محمدو اوحومودو، ووزير الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي كلا هانكارو، ووزير الدفاع كلا موتاري، ونائب مدير مكتب رئيس الجمهورية محمدو مامان ساني، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو آمادوسونر اي.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في قصره بالرياض، فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر. وقد رحب الملك المفدى بفخامته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى فخامته سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وصافح فخامة رئيس النيجر أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية. وصافح خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس النيجر.

وأقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس النيجر والوفد المرافق له. حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.