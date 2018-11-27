شكرا لقرائتكم “المواطن” ترصد تلاعب عمالة 3 محافظات بتسعيرة الوقود.. أين الرقابة؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت “متابعات الخليج 365” مخالفات عديدة بشأن تسعيرة عدد من محطات تعبئة الوقود في عدد من المحافظات، منها محايل وبارق والمجاردة، حيث تختلف من محطة إلى أخرى دون التقيد بالتسعيرة النظامية.

غضب الأهالي:

وأبدى الأهالي استياءهم من تفاوت أسعار تعبئة الوقود في عدد من المحطات؛ وذلك لأنها مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تنص على التقيد بالتسعيرة الصادرة من وزارة الطاقة، مؤكدين أن العمالة الوافدة رفعت تسعيرة تعبئة الوقود دون التقيد بالتعليمات.

متابعات الخليج 365 الضحية:

وطالب المواطنون الجهات المختصة بضرورة تكثيف جولاتهم الرقابية على محطات تعبئة الوقود؛ وذلك لضبط الأسعار والحد من ظاهرة التلاعب التي طغت على جميع محطات الوقود، ليصبح متابعات الخليج 365 هو ضحية استغلال أصحابها دون أن يكون هناك أي رقابة من الجهات المختصة.

وزارة الطاقة تحدد التسعيرة:

وكانت وزارة الطاقة قد أكدت أن قرار مجلس الوزراء وجه بتصحيح أسعار بعض منتجات الطاقة، ومن ضمنها لائحة أسعار البنزين.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر “بنزين 91” تغير من 0.75 هللة لكل لتر إلى 1.37 هللة لكل لتر، وارتفع سعر “بنزين 95” من 0.90 هللة لكل لتر إلى 2.04 هللة لكل لتر.

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