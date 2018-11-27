شكرا لقرائتكم متحدث #حساب_المواطن : الدعم يغطي “فرق التكلفة” في أسعار الوقود والكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف التصريح الأخير للمتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، أن الدعم للمستفيدين يغطي فرق التكلفة في أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

وبمثال أوضح لما ذكره متحدث حساب متابعات الخليج 365 فإن هذا يعني أن البرنامج يجعل متابعات الخليج 365 لا يشعر بأي آثار سلبية أو مساس بمخصصاته المالية والتزاماته؛ لأن فارق رفع أسعار المحروقات أو الكهرباء يتم تغطيته عبر مبلغ الدعم الذي يتم إيداعه في حساب المواطنين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وهو الهدف الأهم للبرنامج.

وكان القحطاني قد شدد في تصريح له على أن هدف حساب متابعات الخليج 365 هو خدمة الأسر والأفراد المستحقين لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح على مدار السنة للتقديم والاستفادة من الدعم المقدم للمواطنين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

ويمكن الاطلاع على تصريح متحدث حساب متابعات الخليج 365 عن فرق التكلفة في أسعار الوقود والكهرباء من هنا

وكان برنامج “حساب متابعات الخليج 365” أودع يوم 11 من الشهر الجاري، مبالغ الدعم في الحسابات البنكية لمستفيدي الدفعة الثانية عشرة من شهر نوفمبر بإجمالي دعم وصل إلى 2.4 مليار ريال، حيث بلغ مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية بدءًا من الدفعة الأولى في ديسمبر من العام الماضي وحتى الدفعة الحالية أكثر من 27.5 مليار ريال.

وتضمنت دفعة شهر نوفمبر 3.6 مليون مستفيد رئيسي، 8.4 مليون تابع، وبإجمالي 12.1 مليون مستفيد وتابع، وشملت الدفعة الثانية عشرة إيداع تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين في حساب متابعات الخليج 365، وذلك بعد أن تمت دراسة طلباتهم والتأكد من صحة بياناتهم، وبلغ مجموع ما صُرف من تعويضات في هذه الدفعة 19.9 مليون ريال.

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