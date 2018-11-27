الان تتابع فيديو.. تظاهرة مصرية في حب المملكة ترحيبا بولي العهد محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365

نظم مصريون تظاهرة في حب المملكة ترحيبا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القاهرة، من أمام مقر إمقامته.

وردد المشاركون هتافات ترحيبا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحظة وصوله إلى مقر إقامته، ورفعوا أعلام السعودية ومصر، ولافتات ترحيبية بالوفد السعودي.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى زيارة لوطنه الثانى مصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، فى بيان صحفى، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.