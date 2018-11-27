شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الإعلامي يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسات إعلامية مصرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) زار الوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير زار الوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لجمهورية مصر العربية، أمس (الإثنين) عدداً من المؤسسات الإعلامية. والتقى الوفد الإعلامي خلال زيارته برؤساء مجالس وتحرير إدارة مؤسسات صحف، الجمهورية، والأهرام، ودار أخبار اليوم، واليوم السابع، وتم استعراض العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية والصحفية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات في البلدين الشقيقين.



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