برلمانيون: رسالة قوية على أهمية التعاون الثنائي

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جدة - خالد شويل - محمد حفنى (القاهرة) شدد برلمانيون مصريون على أهمية زيارة ولي العهد الأمير

شدد برلمانيون مصريون على أهمية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، وعدوها رسالة قوية لدول العالم كافة، على أهمية العلاقات السعودية المصرية، مؤكدين لـ«الخليج 365» أنها تأتي استكمالاً للعلاقات الوطيدة بين البلدين والتعاون الوثيق بينهما في شتى المجالات، موضحين أن قضايا مكافحة الإرهاب والأوضاع الإقليمية في المنطقة ستتصدر محادثات ولي العهد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب أحمد رسلان، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوطنه الثاني، تعد رسالة قوية لدول العالم كافة على أهمية العلاقات السعودية المصرية، موضحاً أن العديد من القضايا ستتم مناقشتها خلال الزيارة، على رأسها مكافحة الإرهاب، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في اليمن سورية، والقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في ليبيا، موضحاً أن الملف الاقتصادي والاستثمارات مطروحة بقوة خلال الزيارة.وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء أحمد إسماعيل، أن زيارة ولي العهد تجسد مستوى تقدم العلاقات بين البلدين، مبيناً أنها تتضمن محورين مهمين، الأول الأمني ومواجهة تحديات الإرهاب والدول الداعمة له، والآخر المحور الاقتصادي، في ظل الاتفاقات التي تم توقيعها بين البلدين، وصدور قانون الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة.

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