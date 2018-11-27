شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يبعث برقية شكر لملك البحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر، لملك البحرين حمد بن عيسى، إثر مغادرته البحرين، قال فيها: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن هذه الزيارة لبلدنا الثاني مملكة البحرين تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجلالتكم، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، سائلا الله أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.وكان ولي العهد غادر البحرين مساء أمس (الإثنين)، وكان في وداعه بمطار قاعدة الصخير الجوية ملك البحرين، ورئيس مجلس الوزراء، وولي العهد، ووكبار المسؤولين في الحكومة البحرينية.