شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان بن حمد: للسعودية دور محوري في أمن واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي عززتها المواقف المصيرية والأهداف المشتركة الواحدة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشاد في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين، بجهود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المميزة في دعم علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وقال ولي عهد البحرين، إن المملكة هي البيت الجامع الذي يحتضن الجميع، لدورها المحوري والفاعل تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بما يسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن البحرين تثمن عاليا المواقف الكبرى للسعودية، وأن البلدين الشقيقين جسد واحد إزاء مختلف التحديات.