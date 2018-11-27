شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين وولي العهد يدشنان خط أنابيب النفط الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

دشن ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس (الإثنين)، خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي-بحريني، بين أرامكو السعودية ، وبابكو البحرينية، بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا، وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميا، وبطول يبلغ 110 كم يربط بين معامل بقيق السعودية، ومصفاة بابكو البحرينية.

وشاهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والحضور، عرضاً تاريخياً عن التعاون السعودي البحريني في المجال النفطي منذ البدايات حتى وقتنا الحاضر.

فيما ألقى وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة كلمة استعرض خلالها مسيرة التعاون بين البلدين في المجال النفطي.

وفي ختام الحفل تجول ملك البحرين، وولي العهد، في المعرض التاريخي للنفط.

.. ويستعرض مع رئيس الوزراء وولي العهد العلاقات الثنائية

استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته بالبحرين، أمس (الإثنين)، مع رئيس مجلس الوزراء في البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومجمل التطورات في المنطقة، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحضور وفدي البلدين.

وكان المجلس رحب بزيارة ولي العهد، مؤكدا أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتجذرة تاريخيا والمتميزة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، في إطار حرص قيادتي البلدين على التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا والموضوعات، وبما يعزز تعاونهما المشترك في مختلف المجالات.

ونوه خلال جلسته التي عقدت أمس، بالدور المحوري للمملكة، معربا عن اعتزازه وتقديره لمواقف المملكة الداعمة لمملكة البحرين في مختلف المجالات.