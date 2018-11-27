شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة: شباب المملكة لديهم الثقة والرغبة في التفوق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أن شباب المملكة لديهم الثقة في النفس ولديهم الرغبة الصادقة في التفوق في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال تدشينه أمس (الإثنين) في مقر المحافظة، أول برنامج على مستوى الجامعات السعودية للتسجيل المزدوج لتسريع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتفوقين بجامعة جدة، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير تعليم محافظة جدة عبدالله الثقفي، وعدد من المسؤولين عن رعاية الموهوبين في التعليم وقيادات الجامعة.

وأعرب الأمير مشعل بن ماجد عن سعادته بلقاء أبنائه الطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين، مشيدا بما تقدمه جامعة جدة من أعمال على مستوى الطلاب والطالبات، عاداً مدارس الموهوبين الأفضل على مستوى المملكة، ولطالما أثبت طلابها جدارتهم.

وكرم الأمير مشعل بن ماجد طلاب جامعة جدة الموهوبين المنضمين إلى برنامج استقطاب ورعاية الموهوبين بالجامعة للعام الجامعي الحالي 1440، فيما منح أول بطاقات جامعية للمسجلين في البرنامج من الطلاب والطالبات المتفوقين بالصف الثالث ثانوي، كما كرّم شركاء الجامعة في برنامج رعاية الموهوبين، وهم: المركز الوطني للقياس، مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، والإدارة العامة للتعليم بجدة.