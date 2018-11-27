السعودية اليوم / الوفد الإعلامي المرافق لزيارة سمو ولي العهد لجمهورية مصر العربية يزور عدداً من المؤسسات الإعلامية



القاهرة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

زار الوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير

والتقى الوفد الإعلامي خلال زيارته برؤساء مجالس وتحرير إدارة مؤسسات صحف، الجمهورية، والأهرام، ودار أخبار اليوم، واليوم السابع.

وتم خلال اللقاءات استعراض العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية والصحفية وتبادل الخبرات بين المؤسسات في البلدين الشقيقين.

// انتهى //

00:48ت م

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القاهرة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسزار الوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله - لجمهورية مصر العربية، اليوم عدداً من المؤسسات الإعلامية.والتقى الوفد الإعلامي خلال زيارته برؤساء مجالس وتحرير إدارة مؤسسات صحف، الجمهورية، والأهرام، ودار أخبار اليوم، واليوم السابع.وتم خلال اللقاءات استعراض العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية والصحفية وتبادل الخبرات بين المؤسسات في البلدين الشقيقين.// انتهى //00:48ت م0341

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