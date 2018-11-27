السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بحائل يرأس الاجتماع الأول لتأهيل المكاتب الهندسية الاستشارية

عام / مدير الدفاع المدني بحائل يرأس الاجتماع الأول لتأهيل المكاتب الهندسية الاستشارية

حائل 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

رأس مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز العضاض بمكتبة اليوم الاجتماع الأول لتأهيل المكاتب الهندسية الاستشارية لتزاول أنشطتها في مجال الوقاية والحماية من الحريق .

وأوضح اللواء العضاض أن الاجتماع يسهم وبشكل مباشر في تذليل العقبات أمام المكاتب الهندسية ويرفع مستويات الأداء للارتقاء بمهامها للأفضل .

من جهته قدم النقيب محمد السحيمي لمحة عن لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق .

// انتهى //

23:50ت م

0336



حائل 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسرأس مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز العضاض بمكتبة اليوم الاجتماع الأول لتأهيل المكاتب الهندسية الاستشارية لتزاول أنشطتها في مجال الوقاية والحماية من الحريق .وأوضح اللواء العضاض أن الاجتماع يسهم وبشكل مباشر في تذليل العقبات أمام المكاتب الهندسية ويرفع مستويات الأداء للارتقاء بمهامها للأفضل .من جهته قدم النقيب محمد السحيمي لمحة عن لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق .// انتهى //23:50ت م0336

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