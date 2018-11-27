شكرا لقرائتكم لص يسطو على السيارات في حي المونسية.. وهذا الفيديو قد يقود للفاعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تعرض مواطن في الرياض لسطو على سيارته وقت صلاة المغرب أمس الاثنين، وذلك في حي المونسية بالرياض .

والتقطت كاميرات المراقبة في المنزل رقم لوحة سيارة اللص وهي “د ص ح 4681″، من نوع “تويوتا” لونها أبيض، حيث ناشد متابعات الخليج 365 الجهات المعنية بسرعة القبض على الفاعل وعقابه على ترويع الآمنين.

وأظهر مقطع الفيديو اللص وهو يتحرك بسيارته ليضعها بجانب سيارة أخرى كانت أمام المنزل وينزل منها، ثم يفتح سيارة ذات دفع رباعي كانت أمام المنزل ويسرق منها بعض الأشياء ثم يعود إلى سيارته ويهرب من المكان.

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