شكرا لقرائتكم شاهد الفيديو.. رسائل وإشارات مهمة سبقت زيارة ولي العهد إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - مصر هي المحطة الثالثة في جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل التوجه إلى قمة العشرين في الأرجنتين، حيث تأتي الزيارة في وقت تشهد فيها البلدان تقارب أكبر من أي وقتٍ مضى.

وفي مارس الماضي زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصر، وسجلت الزيارة حينها رسالة مهمة، حيث زار الأمير محمد بن سلمان الكاتدرائية في مصر وزار أيضًا عرضًا للأوبرا المصرية يسلط الضوء على التطرف والشباب، كما تفقد أهم المشروعات القومية التي تشهدها مصر بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولي العهد زار مصر قبل توليه العهد 4 مرات منها في إبريل 2016، حيث شهدت الزيارة توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم أهمها إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء.

من جهته، بعث الرئيس السيسي بإشارة مهمة استقبت زيارة ولي العهد إلى مصر، حيث أكد أن المملكة أكبر من أن يهز استقرارها أحد ومن يحافظ على استقرارها هو الداخل وليس الدعم الخارجي، كما قال أمام وسائل إعلام عالمية: إن دعم الخليج لو تعرض إلى خطر فجيش بلاده سيتحرك.

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